В Уфе на концерте молодые люди устроили массовую драку.

Накануне в Уфе молодые люди устроили массовую драку во время концерта в «Тинькофф-холле». Очевидцы утверждают, что один из зрителей принес в зал оружие. Видеозапись инцидента была опубликована в социальных сетях. На кадрах видно, как на танцполе несколько молодых людей избивают друг друга.
«Башинформ» запросил комментарий у пресс-службы МВД по РБ о произошедшем.
«Данное происшествие зарегистрировано в отделе полиции № 7 по г. Уфе. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве.