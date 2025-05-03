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В Уфе на концерте молодые люди устроили массовую драку

В Уфе на концерте молодые люди устроили массовую драку.

Источник: соцсети

Накануне в Уфе молодые люди устроили массовую драку во время концерта в «Тинькофф-холле». Очевидцы утверждают, что один из зрителей принес в зал оружие. Видеозапись инцидента была опубликована в социальных сетях. На кадрах видно, как на танцполе несколько молодых людей избивают друг друга.

«Башинформ» запросил комментарий у пресс-службы МВД по РБ о произошедшем.

«Данное происшествие зарегистрировано в отделе полиции № 7 по г. Уфе. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве.