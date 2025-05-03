В Уфе на концерте молодые люди устроили массовую драку.

Накануне в Уфе молодые люди устроили массовую драку во время концерта в «Тинькофф-холле». Очевидцы утверждают, что один из зрителей принес в зал оружие. Видеозапись инцидента была опубликована в социальных сетях. На кадрах видно, как на танцполе несколько молодых людей избивают друг друга.