Авария случилась 2 мая в Добруше на улице Паскевича. В результате столкновения водителя легковушки зажало в автомобиле, он не смог выбраться самостоятельно.
Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего, он был госпитализирован.
В результате ДТП легковушка врезалась в грузовик в Гомельской области, сообщает МЧС.
Авария случилась 2 мая в Добруше на улице Паскевича. В результате столкновения водителя легковушки зажало в автомобиле, он не смог выбраться самостоятельно.
Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего, он был госпитализирован.