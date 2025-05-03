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Легковушка врезалась в грузовик в Гомельской области

В результате ДТП легковушка врезалась в грузовик в Гомельской области, сообщает МЧС.

Источник: МЧС Гомельской области

Авария случилась 2 мая в Добруше на улице Паскевича. В результате столкновения водителя легковушки зажало в автомобиле, он не смог выбраться самостоятельно.

Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего, он был госпитализирован.