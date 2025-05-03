Волгоградцы с детьми застряли на острове из-за увеличения сбросов воды на ГЭС

Четверо взрослых и двое детей приехали на озеро Денежное, которое находится на острове Крит в Среднеахтубинском районе. Внезапно отдыхающих отрезало от суши — увеличился водосброс на Волжской ГЭС, затопленными оказались поля и дороги.
Людям пришлось обращаться к спасателям, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Сотрудники 50-й ПСЧ менее чем через 20 минут отыскали по координатам 2 затопленных автомобиля, в салоне которых их ждали испуганные люди.
«Вброд, по пояс в воде спасатели перенесли в безопасное место детей, а затем организовали эвакуацию взрослых и автомобилей», — добавили в ведомстве.