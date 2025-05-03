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Подросток на питбайке столкнулся с автомобилем в Самаре 2 мая

Вечером 2 мая в Красноглинском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних.

Вечером 2 мая в Красноглинском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Подробности рассказали в областном главке.

Около 22:00 12-летний подросток, управляя питбайком IRBIS TTR 125R, двигался по 10-му кварталу поселка Мехзавод и на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил транспортному средству, двигавшемуся по главной.

В результате произошло столкновение с автомобилем Geely под управлением 45-летнего водителя. Питбайк, как спортивное средство, не состоит на регистрационном учете, а его водитель не имел права управления.

В ДТП пострадали водитель питбайка и его 16-летний пассажир. Оба получили телесные повреждения и были госпитализированы. В настоящее время они находятся под стационарным наблюдением врачей.

Ранее мы писали, что в городе Отрадный Самарской области задержан мужчина с синтетическим наркотиком.

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