В милиции рассказали, какие схемы приготовили мошенники к 9 Мая

В последнее время белорусы все чаще сталкиваются с попытками «развода», в которых фигурирует будущее празднование 80-летия Победы. Об этом сообщили в управлении по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома.
В топе уловок мошенников сейчас — звонки от «социальных служб». Как правило, они представляются сотрудниками социальных служб или Минтруда и сообщают, что человеку положена выплата к празднику. Для этого просят предоставить личные данные, сообщить код из СМС и далее по схеме.
Следующий вариант обмана — ложные награды. Пожилым людям сообщают, что ко Дню Победы им должны вручить юбилейную медаль. И для этого опять же просят перейти по ссылке и ввести свои данные.
Как ни странно, в топ-3 — фейковые приглашения на парад. Чтобы забронировать место на трибуне, нужно также перейти по ссылке и заполнить форму.
Еще один способ «развода» — когда мошенники сообщают, что они из поискового отряда и нашли личные вещи или информацию о погибших родственниках. Для этого даже подделывают сайты архивов, где жертве, разумеется, предложат зарегистрироваться.