В милиции рассказали, какие схемы приготовили мошенники к 9 Мая

В топе уловок мошенников сейчас — звонки от «социальных служб». Как правило, они представляются сотрудниками социальных служб или Минтруда и сообщают, что человеку положена выплата к празднику. Для этого просят предоставить личные данные, сообщить код из СМС и далее по схеме.