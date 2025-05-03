С начала 2025 года киберпреступники обокрали 3116 красноярцев

Жертвами аферистов оказались 3116 человек. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«Процент раскрываемости данных преступлений составляет 26,1% (593 преступления). В суды края направлено 264 уголовных дела о преступлениях в сфере мобильного мошенничества. Только за минувшую неделю у 103 жителей края дистанционным способом похищено более 15 млн рублей», — говорится в сообщении.
В ведомстве назвали наиболее распространенные схемы «удаленного» обмана. Это заманивание людей в липовые криптобиржи, запугивание потерей сбережений и уголовными разбирательствами, приглашения перейти по фишинговым ссылкам на сайты магазинов, отправка сообщений от якобы знакомых людей — с поддельных онлайн-страниц.
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