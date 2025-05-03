С начала 2025 года киберпреступники обокрали 3116 красноярцев

В ведомстве назвали наиболее распространенные схемы «удаленного» обмана. Это заманивание людей в липовые криптобиржи, запугивание потерей сбережений и уголовными разбирательствами, приглашения перейти по фишинговым ссылкам на сайты магазинов, отправка сообщений от якобы знакомых людей — с поддельных онлайн-страниц.