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С начала 2025 года киберпреступники обокрали 3116 красноярцев

За четыре месяца-2025 интернет-мошенники похитили у жителей Красноярского края около 787 млн рублей.

Источник: Freepik

Жертвами аферистов оказались 3116 человек. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Процент раскрываемости данных преступлений составляет 26,1% (593 преступления). В суды края направлено 264 уголовных дела о преступлениях в сфере мобильного мошенничества. Только за минувшую неделю у 103 жителей края дистанционным способом похищено более 15 млн рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве назвали наиболее распространенные схемы «удаленного» обмана. Это заманивание людей в липовые криптобиржи, запугивание потерей сбережений и уголовными разбирательствами, приглашения перейти по фишинговым ссылкам на сайты магазинов, отправка сообщений от якобы знакомых людей — с поддельных онлайн-страниц.

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