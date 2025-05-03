55-летний пассажир «Хонды» погиб в ДТП в Иркутском районе

В результате ДТП 55-летний пассажир «Хонды» погиб на месте еще до прибытия скорой помощи. Водителей и еще одного пассажира обеих машин срочно госпитализировали. В настоящее время полицейские проводят тщательное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и причины трагедии.