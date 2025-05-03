55-летний пассажир «Хонды» погиб в ДТП в Иркутском районе

Сегодня, 3 мая, на Качугском тракте, в Иркутском районе, около полудня произошла страшная авария, унесшая жизнь человека. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Об этом КП-Иркутск рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области.
— По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь в сторону города Иркутска, допустил столкновение с автомобилем «Хонда Фит Шаттл», — рассказывают в полиции.
В результате ДТП 55-летний пассажир «Хонды» погиб на месте еще до прибытия скорой помощи. Водителей и еще одного пассажира обеих машин срочно госпитализировали. В настоящее время полицейские проводят тщательное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и причины трагедии.