Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

55-летний пассажир «Хонды» погиб в ДТП в Иркутском районе

Водителей и еще одного пассажира машин срочно госпитализировали.

Источник: ГУ МВД

Сегодня, 3 мая, на Качугском тракте, в Иркутском районе, около полудня произошла страшная авария, унесшая жизнь человека. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Об этом КП-Иркутск рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области.

— По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь в сторону города Иркутска, допустил столкновение с автомобилем «Хонда Фит Шаттл», — рассказывают в полиции.

В результате ДТП 55-летний пассажир «Хонды» погиб на месте еще до прибытия скорой помощи. Водителей и еще одного пассажира обеих машин срочно госпитализировали. В настоящее время полицейские проводят тщательное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и причины трагедии.