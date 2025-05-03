Жители Хабаровского края потеряли 346 миллионов рублей из-за мошенников

Согласно данным правоохранительных органов, с января 2025 года жертвами киберпреступлений в Хабаровском крае стали уже 969 человек. Общий ущерб превысил 346 миллионов рублей. Только за последнюю неделю злоумышленники похитили у жителей региона более 20,5 миллиона рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.