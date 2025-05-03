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Жители Хабаровского края потеряли 346 миллионов рублей из-за мошенников

Жертвами киберпреступлений стали 969 человек.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным правоохранительных органов, с января 2025 года жертвами киберпреступлений в Хабаровском крае стали уже 969 человек. Общий ущерб превысил 346 миллионов рублей. Только за последнюю неделю злоумышленники похитили у жителей региона более 20,5 миллиона рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Звонки о несуществующих посылках с требованием оплаты получили три человека, девять — поддельные ссылки о выигрышах и кэшбэке. Еще 12 человек потеряли свои карты, которыми кто-то воспользовался, 15 жителей получили предложения заработка на бирже. Несуществующие товары оплатили 11 человек, лже-сотрудникам банка поверили 18 хабаровчан.

По всем фактам заведены уголовные дела. Полиция призывает граждан быть бдительными: не переводить деньги незнакомцам, не переходить по подозрительным ссылкам и всегда проверять информацию через официальные источники.