Житель Петербурга открыл стрельбу в квартире и угрожал убить жену

В Калининском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке лишить жизни свою жену. Инцидент произошел 2 мая в квартире на улице Руставели, сообщает МВД по Петербургу и Ленобласти.
В дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе в квартире дома номер 30. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали 39-летнего мужчину, проживающего в данной квартире. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция считает, что этот гражданин во время внезапно возникшего конфликта с супругой, причиной которого стали личные неприязненные отношения, открыл стрельбу из охотничьего карабина по стенам квартиры, высказывая при этом угрозы убийством в адрес жены.
Предварительная версия следствия указывает на то, что мотивом преступления послужила ревность. В результате инцидента никто не получил ранений. С места происшествия были изъяты для проведения экспертизы три охотничьих карабина с гладким стволом, два гладкоствольных охотничьих ружья, два травматических пистолета