Житель Петербурга открыл стрельбу в квартире и угрожал убить жену

Предварительная версия следствия указывает на то, что мотивом преступления послужила ревность. В результате инцидента никто не получил ранений. С места происшествия были изъяты для проведения экспертизы три охотничьих карабина с гладким стволом, два гладкоствольных охотничьих ружья, два травматических пистолета и т. д. , всего десять единиц огнестрельного оружия и патроны. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мужчине грозит до десяти лет колонии.