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Под Новосибирском пропал 66-летний пенсионер с татуировками на пальцах

У него была темная одежда.

Источник: Соцсети

В городе Искитиме Новосибирской области пропал 66-летний Анатолий Неустроев. Его местонахождение неизвестно с 1 мая. Волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Новосибирской области просят помощи в поиске женщины.

Анатолий был одет в темную куртку, темные брюки и темные туфли. У мужчины имеется татуировка на пальцах. Рост — 170 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, волосы темно-русые, — уточняют волонтеры.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8−800−700−54−52 или по номеру 112.

Как сообщала КП-Новосибирск, накануне в Кировском районе областного центра завершились поиски 16-летней девушки с красно-черными волосами.