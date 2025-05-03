Стали известны подробности жесткого ДТП в Иркутском районе. Есть погибший

Смертельное ДТП произошло на Качугском тракте в Иркутском районе сегодня днем, 3 мая. Предварительно, 24-летний водитель Renault Logan, двигаясь в Иркутск, столкнулся с универсалом Honda Fit Shuttle, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутска, в результате дорожной аварии на месте погиб 55-летний пассажир автомобиля Honda. Еще одного пассажира и двух водителей доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время по данному факту проводится проверка сотрудниками полиции.
Напомним, что из-за жесткого ДТП на Качугском тракте образовалась крупная пробка протяженностью около 2,5 км. На месте аварии работали спасатели.