Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске с начала года жертвами цифровых мошенников стали более полутора тысяч человек

В Омске продолжают фиксировать случаи телефонного и онлайн-мошенничества.

Источник: Freepik

По данным полиции, с начала 2025 года в регионе зарегистрировано 1 555 преступлений, совершённых с использованием IT-технологий. Сумма ущерба превысила 443 миллиона рублей.

Один из последних случаев произошёл 29 апреля. В полицию обратилась пенсионерка, которой позвонили неизвестные, представившись сотрудниками портала «Госуслуги» и ФСБ. Женщине сообщили, что её личный кабинет якобы был взломан, а её деньги могут быть использованы для финансирования террористической деятельности. Чтобы «защитить» средства, ей предложили перевести их на так называемый безопасный счёт.

Под давлением звонящих женщина перевела 2,1 миллиона рублей — часть этой суммы она взяла в кредит. После перевода она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся розыскные мероприятия.

Полиция напоминает: настоящие сотрудники госорганов и банков не просят переводить деньги, особенно через мессенджеры или по телефону. В случае подозрительного звонка нужно немедленно прервать разговор и обратиться в полицию.