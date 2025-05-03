В Омске с начала года жертвами цифровых мошенников стали более полутора тысяч человек

По данным полиции, с начала 2025 года в регионе зарегистрировано 1 555 преступлений, совершённых с использованием IT-технологий. Сумма ущерба превысила 443 миллиона рублей.
Один из последних случаев произошёл 29 апреля. В полицию обратилась пенсионерка, которой позвонили неизвестные, представившись сотрудниками портала «Госуслуги» и ФСБ. Женщине сообщили, что её личный кабинет якобы был взломан, а её деньги могут быть использованы для финансирования террористической деятельности. Чтобы «защитить» средства, ей предложили перевести их на так называемый безопасный счёт.
Под давлением звонящих женщина перевела 2,1 миллиона рублей — часть этой суммы она взяла в кредит. После перевода она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся розыскные мероприятия.
Полиция напоминает: настоящие сотрудники госорганов и банков не просят переводить деньги, особенно через мессенджеры или по телефону. В случае подозрительного звонка нужно немедленно прервать разговор и обратиться в полицию.