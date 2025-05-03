В Омске с начала года жертвами цифровых мошенников стали более полутора тысяч человек

Один из последних случаев произошёл 29 апреля. В полицию обратилась пенсионерка, которой позвонили неизвестные, представившись сотрудниками портала «Госуслуги» и ФСБ. Женщине сообщили, что её личный кабинет якобы был взломан, а её деньги могут быть использованы для финансирования террористической деятельности. Чтобы «защитить» средства, ей предложили перевести их на так называемый безопасный счёт.