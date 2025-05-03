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Три человека погибли на пожаре под Богородском районе 3 мая

Пожар случился в одном из домов в селе Оранки Богородского округа утром 3 мая, огонь распространился на два соседних дома.

Погибли три человека, личности устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Площадь пожара составила 300 кв. м. Причины возгорания выясняют дознаватели МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории.