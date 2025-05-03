В Минской области за четыре месяца в ДТП пострадали 23 ребенка

Сотрудники ГАИ напоминают взрослым о необходимости объяснять детям, что даже имея преимущество на пешеходном переходе, необходимо быть предельно внимательными, ни в коем случае нельзя отвлекаться при переходе проезжей части, обязательно смотреть по сторонам, а также категорически исключить разговоры по мобильному телефону и использование наушников.