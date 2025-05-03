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В Минской области за четыре месяца в ДТП пострадали 23 ребенка

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За четыре месяца текущего года на территории Минской области зарегистрировано 22 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 23 ребенка получили травмы. По вине несовершеннолетних зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия. Об этом БЕЛТА рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Большинство аварий произошло с участием детей — пассажиров. Так, в 11 ДТП 12 детей получили травмы различной степени тяжести. Как отметили в Госавтоинспекции, к таким ситуациям привела прежде всего безответственность водителей, их сознательное несоблюдение ПДД, таких как нарушение скоростного режима, правил обгона и маневрирования. Сопутствующим фактором травмирования несовершеннолетних пассажиров являлось игнорирование ремней безопасности, а также отсутствие детских удерживающих устройств.

Кроме того, невыполнение водителями требований правил при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества пешим участникам стало основной причиной дорожных аварий с участием детей — пешеходов. Также зафиксирован один случай внезапного выхода ребенка из-за транспортного средства, в другом происшествии малолетний ребенок внезапно выбежал на дорогу. Как итог — 9 юных пешеходов оказались под колесами транспортных средств.

Сотрудники ГАИ напоминают взрослым о необходимости объяснять детям, что даже имея преимущество на пешеходном переходе, необходимо быть предельно внимательными, ни в коем случае нельзя отвлекаться при переходе проезжей части, обязательно смотреть по сторонам, а также категорически исключить разговоры по мобильному телефону и использование наушников.

Для предотвращения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 3 по 11 мая Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию «Дети на дороге — ответственность взрослых!».

Во время профилактического мероприятия сотрудники ГАИ усилят контроль вблизи детских учреждений, пешеходных переходов, обратят особое внимание на водителей, осуществляющих перевозку несовершеннолетних пассажиров. Кроме того, правоохранители выступят в учреждениях образования, на родительских собраниях, где разъяснят и напомнят взрослым и детям правила безопасного поведения на улично-дорожной сети.