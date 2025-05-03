Воспользовался документами: мужчина подставил родственника, в результате тот получил срок

В 2021 году «Х.» (фактически Т.) осужден за кражу денег с карты. После уклонения от регистрации в уголовно-исполнительной инспекции он был объявлен в розыск. При задержании мужчины в другой стране выявлено несоответствие отпечатков пальцев. Экспертиза доказала: осужденный и задержанный — разные лица.