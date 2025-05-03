Воспользовался документами: мужчина подставил родственника, в результате тот получил срок

Кировский районный суд Хабаровска вынес новый приговор по резонансному делу о хищении средств с банковского счета. Как установлено, в 2021 году иностранец Т. совершил преступление, используя паспорт своего соотечественника Х., и был осужден под чужим именем. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В 2021 году «Х.» (фактически Т.) осужден за кражу денег с карты. После уклонения от регистрации в уголовно-исполнительной инспекции он был объявлен в розыск. При задержании мужчины в другой стране выявлено несоответствие отпечатков пальцев. Экспертиза доказала: осужденный и задержанный — разные лица.
1 апреля 2025 года суд вынес новый приговор: Т. осужден на один год колонии общего режима. Прежний приговор в отношении его знакомого отменен. Х. немедленно освобожден из-под стражи.
Дело возвращено прокурору для устранения процессуальных нарушений. Установлено, что мужчина использовал паспорт другого человека, переданный ему общим родственником, и сознательно вводил правоохранительные органы в заблуждение.