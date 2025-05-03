Семь лесных пожаров потушили в Иркутской области за сутки 2 мая

За минувшие сутки, 2 мая, в Иркутской области успешно потушили семь лесных пожаров, которые охватили площадь в 27,2 гектара. Огонь был найден в Боханском, Иркутском, Тайшетском, Черемховском и Усольском районах. Однако благодаря оперативным действиям пожарных команд, все пожары были потушены в день их обнаружения. В ликвидации участвовало 51 сотрудник лесопожарных подразделений и 14 спецмашин. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.