Семь лесных пожаров потушили в Иркутской области за сутки 2 мая

За минувшие сутки, 2 мая, в Иркутской области успешно потушили семь лесных пожаров, которые охватили площадь в 27,2 гектара. Огонь был найден в Боханском, Иркутском, Тайшетском, Черемховском и Усольском районах. Однако благодаря оперативным действиям пожарных команд, все пожары были потушены в день их обнаружения. В ликвидации участвовало 51 сотрудник лесопожарных подразделений и 14 спецмашин. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.
— На утро 3 мая в области действовало 3 пожара в Баяндаевском, Нижнеудинском и Эхирит-Булагатском районах. Их общая площадь — 38,91 га. В тушении участвуют 79 чел. и 23 ед. техники, — сообщают в ведомстве.
По предварительным данным, в пяти случаях причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, в трех — переход огня с сельскохозяйственных земель. Также зарегистрировано два случая перехода огня с линейных объектов.
Сегодня, 3 мая, наземное патрулирование лесных территорий осуществляют 120 групп, в составе которых 275 сотрудников лесной охраны.