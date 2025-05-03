Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии мотоциклист уходил от погони ДПС со скоростью более 200 км/ч

В итоге его все-таки задержали.

В городе Нефтекамске патруль ДПС гнался за мотоциклистом, который уходил от погони со скоростью свыше 200 км/ч. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции в регионе Владимир Севастьянов.

31-летнего лихача из Краснокамского района на «Ямахе» дорожные полицейские заметили ночью на перекрёстке улиц Строителей и Победы и начали преследование. На требования остановиться мужчина не реагировал, а только жал на газ и в итоге развил безумную скорость. Пытаясь покинуть город, водитель выехал на встречную полосу на кольце, где установлена стела «Родной Нефтекамск». Задержали гонщика в Крым Сараево, в 12 км от города.

От медосвидетельствования нарушитель отказался. Выяснилось, что ранее он уже был лишён водительских прав за вождение в пьяном виде. Теперь ему грозит уголовная ответственность.