В Башкирии мотоциклист уходил от погони ДПС со скоростью более 200 км/ч

В городе Нефтекамске патруль ДПС гнался за мотоциклистом, который уходил от погони со скоростью свыше 200 км/ч. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции в регионе Владимир Севастьянов.
31-летнего лихача из Краснокамского района на «Ямахе» дорожные полицейские заметили ночью на перекрёстке улиц Строителей и Победы и начали преследование. На требования остановиться мужчина не реагировал, а только жал на газ и в итоге развил безумную скорость. Пытаясь покинуть город, водитель выехал на встречную полосу на кольце, где установлена стела «Родной Нефтекамск». Задержали гонщика в Крым Сараево, в 12 км от города.
От медосвидетельствования нарушитель отказался. Выяснилось, что ранее он уже был лишён водительских прав за вождение в пьяном виде. Теперь ему грозит уголовная ответственность.