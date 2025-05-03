В Башкирии мотоциклист уходил от погони ДПС со скоростью более 200 км/ч

31-летнего лихача из Краснокамского района на «Ямахе» дорожные полицейские заметили ночью на перекрёстке улиц Строителей и Победы и начали преследование. На требования остановиться мужчина не реагировал, а только жал на газ и в итоге развил безумную скорость. Пытаясь покинуть город, водитель выехал на встречную полосу на кольце, где установлена стела «Родной Нефтекамск». Задержали гонщика в Крым Сараево, в 12 км от города.