«У водителя оказались зажаты ноги». Жесткое ДТП с легковым авто и грузовиком случилось в Добруше

В сообщении говорится, что 2 мая примерно в 17.38 спасателям поступила информация про дорожно-транспортное происшествие в Добруше по улице Паскевича. Удалось установить, что водитель легкового автомобиля Peugeot врезался в грузовик МАЗ. В результате ДТП у водителя легковушки оказались зажаты ноги. Что касается водителя МАЗ, то он не пострадал.