«У водителя оказались зажаты ноги». Жесткое ДТП с легковым авто и грузовиком случилось в Добруше

Жесткое ДТП с легковым автомобилем и грузовиком случилось в Добруше. Подробности рассказали в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС.
В сообщении говорится, что 2 мая примерно в 17.38 спасателям поступила информация про дорожно-транспортное происшествие в Добруше по улице Паскевича. Удалось установить, что водитель легкового автомобиля Peugeot врезался в грузовик МАЗ. В результате ДТП у водителя легковушки оказались зажаты ноги. Что касается водителя МАЗ, то он не пострадал.
Спасатели с помощью помощи гидравлического инструмента деблокировали водителя Peugeot. После этого пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медиков водитель был доставлен в больницу.
Лобовое ДТП с легковым автомобилем и грузовиком случилось в Добруше. Фото: gomel.mchs.gov.by.
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