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Мошенники начали приглашать южноуральцев в секретные чаты в мессенджерах

Такое предостережение опубликовала пресс-служба главного управления министерства внутренних дел по Челябинской области.

Источник: Jonas Leupe/CC0

В ведомстве призвали жителей региона с удвоенной осторожностью относиться к подобным приглашениям.

Таким способом злоумышленники пытаются обойти новую функцию «Телеграм», которая позволяет при получении первого сообщения от пользователя увидеть страну и дату его регистрации. В ГУ МВД отмечают, что в ряде случаев это помогло предотвратить случаи мошенничества.

В секретном же чате получатель сообщения никакой информации об отправителе не получает. После ответа, мошенники начинают применять классические схемы, например, представляться «начальником» или «сотрудниками правоохранительных органов».