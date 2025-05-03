Мошенники начали приглашать южноуральцев в секретные чаты в мессенджерах

Таким способом злоумышленники пытаются обойти новую функцию «Телеграм», которая позволяет при получении первого сообщения от пользователя увидеть страну и дату его регистрации. В ГУ МВД отмечают, что в ряде случаев это помогло предотвратить случаи мошенничества.