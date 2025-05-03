Мошенники начали приглашать южноуральцев в секретные чаты в мессенджерах

В ведомстве призвали жителей региона с удвоенной осторожностью относиться к подобным приглашениям.
Таким способом злоумышленники пытаются обойти новую функцию «Телеграм», которая позволяет при получении первого сообщения от пользователя увидеть страну и дату его регистрации. В ГУ МВД отмечают, что в ряде случаев это помогло предотвратить случаи мошенничества.
В секретном же чате получатель сообщения никакой информации об отправителе не получает. После ответа, мошенники начинают применять классические схемы, например, представляться «начальником» или «сотрудниками правоохранительных органов».