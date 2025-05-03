МВД предупреждает о фейковой рассылке в учебные заведения

МВД официально заявляет о том, что указанные сообщения являются фейковыми и несут в себе цель дискредитации органов внутренних дел и введения граждан в заблуждение.
Правоохранители напоминают, что скачивание и активизация подозрительных вложений от неизвестных источников, переход по сомнительным ссылкам могут привести к утрате доступа к аккаунтам пользователей, установке вредоносного программного обеспечения или компрометации персональных данных.
Необходимо быть бдительными и не открывать письма от неизвестных отправителей.