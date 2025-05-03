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В Тольятти 2 мая сбили женщину на пешеходном переходе

2 мая в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием пешехода.

2 мая в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием пешехода. Подробности сообщает областной главк.

По предварительным данным, около 19:00 на перекрестке улиц 70 лет Октября и Тополиной 22-летний водитель, управляя автомобилем Lada Kalina, допустил наезд на женщину.

53-летняя пострадавшая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Женщина получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.

Ранее в Самаре подростки на питбайке столкнулись с автомобилем. Пострадали водитель питбайка и его 16-летний пассажир.

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