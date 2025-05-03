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В Крыму потушили пожар в Бахчисарайском районе

Сотрудникам МЧС удалось уберечь от огня жилой дом.

Источник: МЧС

В Бахчисарайском районе крымские пожарные отбили дом от огня.

«2 мая в одном из домовладений села Танковое загорелась баня. Была угроза распространения огня и на жилое здание», — сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Пожарным удалось быстренько справиться с огнем, который полыхал на десяти квадратных метрах. Слава богу, никто не пострадал.

«Дальнейшего “перехода” огня не допущено. Пострадавших нет, причину установят эксперты».

Остается только напомнить, что в центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность, поэтому нужно соблюдать особую осторожность в обращении с огнем.