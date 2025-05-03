Массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве

До этого сообщалось, что в Москве жители Патриарших начали собирать подписи для обращения к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой запретить езду на самокатах и мопедах на территории района. По словам жителей района, постоянно перекрывают проезжую часть и подъезды к жилым домам из-за скопления самокатов. Кроме того, местные не могут спать из-за ночного шума от мопедов. Москвичи отметили, что переживают за свою безопасность и боятся попасть в ДТП с самокатом или мопедом на узком тротуаре.