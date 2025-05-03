Житель Минска получил уголовное дело, починив тормоза в велосипеде

Сообщается, что велосипед владелец не пристегнул, так как потерял ключи от замка. Когда пришел момент ехал в деревню, мужчина не нашел свой транспорт. Сотрудниками милиции по подозрению в хищении был задержан 46-летний житель Минска. Удалось установить, что ночью фигурант заметил непристегнутый велосипед и украл его.