Житель Минска получил уголовное дело, починив тормоза в велосипеде. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Минчанин починил тормоза в велосипеде и стал фигурантом уголовного дела», — сказано в сообщении.
В милиции отметили, что в Первомайское РУВД обратился 21-летний житель района. У него украли велосипед стоимостью 800 рублей. Минчанин оставил транспорт около диспетчерской станции, чтобы утром отвезти его на дачу.
Сообщается, что велосипед владелец не пристегнул, так как потерял ключи от замка. Когда пришел момент ехал в деревню, мужчина не нашел свой транспорт. Сотрудниками милиции по подозрению в хищении был задержан 46-летний житель Минска. Удалось установить, что ночью фигурант заметил непристегнутый велосипед и украл его.
«Со слов мужчины, он даже починил неисправные тормоза, чтобы использовать похищенное имущество в личных целях», — уточнили в ГУВД.
Сказано, что велосипед изъяли и вернули владельцу. В отношении минчанина было заведено уголовное дело за кражу.
Ранее женщина ушла из магазина Минска без нижнего белья и обратилась в милицию.
Тем временем пьяный минчанин ударил сожительницу и выдавил ей левый глаз.
Кстати, штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков до −5 градусов.