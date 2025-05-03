В Воронеже произошло ДТП с участием четырёх автомобилей

В связи с происшествием Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. От внимания за рулём зависят не только ваша безопасность, но и жизни окружающих. В случае ЧП звоните по номерам «112» или «101».