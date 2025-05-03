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В Воронеже произошло ДТП с участием четырёх автомобилей

Днём 3 мая в Ленинском районе Воронежа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырёх автомобилей.

Около 14:25 сообщение об аварии поступило в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС.

На место происшествия на улице Матросова оперативно выехал расчёт ПСЧ-3. Столкнулись автомобили «Renault Logan», «Mazda 6», «Lada Granta» и «TANK 500». По предварительным данным, есть один пострадавший.

Сотрудники МЧС обеспечили отключение аккумуляторных батарей на повреждённых машинах и провели сбор необходимой информации о ДТП.

В связи с происшествием Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. От внимания за рулём зависят не только ваша безопасность, но и жизни окружающих. В случае ЧП звоните по номерам «112» или «101».