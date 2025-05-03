В Воронеже произошло ДТП с участием четырёх автомобилей

Около 14:25 сообщение об аварии поступило в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС.
На место происшествия на улице Матросова оперативно выехал расчёт ПСЧ-3. Столкнулись автомобили «Renault Logan», «Mazda 6», «Lada Granta» и «TANK 500». По предварительным данным, есть один пострадавший.
Сотрудники МЧС обеспечили отключение аккумуляторных батарей на повреждённых машинах и провели сбор необходимой информации о ДТП.
В связи с происшествием Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. От внимания за рулём зависят не только ваша безопасность, но и жизни окружающих. В случае ЧП звоните по номерам «112» или «101».