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В Сызранском районе опрокинулся автомобиль с детьми — пострадали двое

Утром 2 мая в поселке Варламово Сызранского района произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Утром 2 мая в поселке Варламово Сызранского района произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Подробности сообщали в пресс-службе областного главка.

В 09:10 у дома № 11 по улице Магистральной 41-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Vesta, при выполнении поворота налево не уступила дорогу встречной машине.

Автомобиль LADA Granta под управлением 39-летней женщины, уходя от столкновения, съехал в левый кювет и опрокинулся. В салоне Granta находились дети — 7-летний мальчик и 10-летняя девочка.

Оба ребенка получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Им назначено стационарное лечение.

Ранее мы сообщали, что в Тольятти 2 мая водитель Lada Kalina сбил женщину на пешеходном переходе.

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