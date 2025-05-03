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Человеческие останки нашли в Атырауской области

В селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области обнаружили человеческий череп. Информацию прокомментировали в районном акимате, передает «Ак Жайык».

Источник: Nur.kz

Как пишет издание, история об обнаружении человеческих останков быстро обросла версиями: одни говорят, что череп выкопал бульдозер в карьере, другие, что его принесло водой. Есть и третье мнение. По словам местных жителей, неподалеку от урочища Аккудыкиелды расположено старинное кладбище. Со временем оно оказалось буквально внутри села, а потому и подобные находки не исключены. В районном акимате информацию подтвердили.

«Случалось, что дети приносили человеческие кости со старого кладбища. На его окраине есть участки, где захоронения проводились без надгробий. Не исключено, что череп попал на поверхность именно оттуда. Кладбище огорожено. Найденный череп перезахоронен», — пояснили в ведомстве.