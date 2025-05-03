Человеческие останки нашли в Атырауской области

Как пишет издание, история об обнаружении человеческих останков быстро обросла версиями: одни говорят, что череп выкопал бульдозер в карьере, другие, что его принесло водой. Есть и третье мнение. По словам местных жителей, неподалеку от урочища Аккудыкиелды расположено старинное кладбище. Со временем оно оказалось буквально внутри села, а потому и подобные находки не исключены. В районном акимате информацию подтвердили.