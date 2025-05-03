«Гелендваген» выехал на тротуар в центре Петербурга и сбил пешехода

Ночной выезд на тротуар закончился для водителя «Гелендвагена» протоколом, а для пешехода — больничной койкой. Как стало известно, около 02:40 ночи 3 мая у кафе на улице Рубинштейна, 24, внедорожник Mercedes внезапно выехал с проезжей части на пешеходную зону и сбил мужчину. Об этом сообщает Петербургская полиция.