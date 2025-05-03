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«Гелендваген» выехал на тротуар в центре Петербурга и сбил пешехода

Ночной выезд на тротуар закончился для водителя «Гелендвагена» протоколом, а для пешехода — больничной койкой. Как стало известно, около 02:40 ночи 3 мая у кафе на улице Рубинштейна, 24, внедорожник Mercedes внезапно выехал с проезжей части на пешеходную зону и сбил мужчину. Об этом сообщает Петербургская полиция.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции Центрального района. За рулем находилась 32-летняя женщина. Она отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, что автоматически стало поводом для составления административного протокола по статье 12.26 КоАП РФ.

Пострадавшим оказался 32-летний посетитель летней веранды. С травмой ноги его доставили в больницу, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.