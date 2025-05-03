«Гелендваген» выехал на тротуар в центре Петербурга и сбил пешехода

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции Центрального района. За рулем находилась 32-летняя женщина. Она отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, что автоматически стало поводом для составления административного протокола по статье 12.26 КоАП РФ.
Пострадавшим оказался 32-летний посетитель летней веранды. С травмой ноги его доставили в больницу, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.
По факту происшествия проводится проверка, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.