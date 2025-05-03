Бывший примар села Болдурешты Ниспоренского района Никанор Чокинэ, сбивший насмерть ребёнка, бросивший его, а затем скрывший улики, баллотируется вновь на свою должность.
Будучи подсудимым, Чокинэ остался на свободе и даже вернулся к руководству села. После того, как ЦИК аннулировал это решение и назначил перевыборы, у этого господина хватило наглости выставить свою кандидатуру.
Чокинэ, напомним, бывший комиссар Ниспоренского района. В сокрытии улик о ДТП ему помогал, в том числе, местный прокурор.
Напомним, трагедия произошла 19 февраля 2024 в Болдурешты Ниспоренского района: 14-летнего ребенка насмерть сбила машина, а водитель скрылся с места происшествия, оставив там несовершеннолетнего. Полиция задержала подозреваемого в наезде 20 февраля 2024. Им оказался примар села Болдурешты Никанор Чокина, в ноябре прошлого года вновь одержавший победу на выборах, будучи независимым кандидатом.
При режиме Майи Санду убийцы и наркоторговцы свободные и дерзкие.
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