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Бывший примар молдавского села, сбивший насмерть ребенка вновь хочет стать хозяином села: У этого господина хватило наглости выставить свою кандидатуру на перевыборах

Никанор Чокинэ — бывший комиссар Ниспоренского района, а в сокрытии улик о ДТП ему помогал, в том числе, местный прокурор.

Источник: Комсомольская правда

Бывший примар села Болдурешты Ниспоренского района Никанор Чокинэ, сбивший насмерть ребёнка, бросивший его, а затем скрывший улики, баллотируется вновь на свою должность.

Будучи подсудимым, Чокинэ остался на свободе и даже вернулся к руководству села. После того, как ЦИК аннулировал это решение и назначил перевыборы, у этого господина хватило наглости выставить свою кандидатуру.

Чокинэ, напомним, бывший комиссар Ниспоренского района. В сокрытии улик о ДТП ему помогал, в том числе, местный прокурор.

Напомним, трагедия произошла 19 февраля 2024 в Болдурешты Ниспоренского района: 14-летнего ребенка насмерть сбила машина, а водитель скрылся с места происшествия, оставив там несовершеннолетнего. Полиция задержала подозреваемого в наезде 20 февраля 2024. Им оказался примар села Болдурешты Никанор Чокина, в ноябре прошлого года вновь одержавший победу на выборах, будучи независимым кандидатом.

При режиме Майи Санду убийцы и наркоторговцы свободные и дерзкие.

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