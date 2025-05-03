Смертельное ДТП произошло в Сочи с участием рейсового автобуса

Авария произошла сегодня, в 15:20, на улице Авиационная в Адлерском районе Сочи. 47-летний водитель автомобиля «Lada Priora» потерял контроль над управлением на круге и машину занесло на встречную полосу. Там он врезался в рейсовый пассажирский автобус «Volgabus», сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.