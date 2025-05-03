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Смертельное ДТП произошло в Сочи с участием рейсового автобуса

Водитель легковушки погиб в Сочи, врезавшись в рейсовый автобус.

Источник: Госавтоинспекция Сочи

Авария произошла сегодня, в 15:20, на улице Авиационная в Адлерском районе Сочи. 47-летний водитель автомобиля «Lada Priora» потерял контроль над управлением на круге и машину занесло на встречную полосу. Там он врезался в рейсовый пассажирский автобус «Volgabus», сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Водитель «Lada Priora» скончался на месте.

По предварительным данным, водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства.

Движение на участке затруднено.

По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение правоохранителями.