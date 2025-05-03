Экс-полицейского подозревают в убийстве жены в Алматы

Как рассказали в пресс-службе ведомства, предварительно установлено, что между сожителями произошел семейный скандал, в ходе которого мужчина нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте.
«После этого подозреваемый попытался покончить с собой. Подозреваемый задержан на месте преступления и доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где находится под охраной», — сообщили в ДП Алматы.
В ведомстве добавили, что мужчина ранее проходил службу в ДП Алматинской области и был уволен по отрицательным мотивам. В настоящее время проводятся следственные действия в целях установления всех обстоятельств произошедшего.