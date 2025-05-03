Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-полицейского подозревают в убийстве жены в Алматы

В Алматы произошло убийство женщины. В этом подозревают ее гражданского супруга, который ранее работал в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в пресс-службе ведомства, предварительно установлено, что между сожителями произошел семейный скандал, в ходе которого мужчина нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте.

«После этого подозреваемый попытался покончить с собой. Подозреваемый задержан на месте преступления и доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где находится под охраной», — сообщили в ДП Алматы.

В ведомстве добавили, что мужчина ранее проходил службу в ДП Алматинской области и был уволен по отрицательным мотивам. В настоящее время проводятся следственные действия в целях установления всех обстоятельств произошедшего.