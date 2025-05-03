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Автомобиль вспыхнул во дворе жилой многоэтажки в Петропавловске

Во дворе одного из многоквартирных жилых домов города Петропавловска, расположенных по улице Ш. Уалиханова, произошло короткое замыкание электропроводки легкового автомобиля с последующим возгоранием его моторного отсека, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, учитывая то, что транспорт был оснащен газобаллонным оборудованием и в любой момент мог произойти взрыв, опытные огнеборцы справились с вызовом за 12 минут, начиная от момента поступления сообщения о возгорании до полной его ликвидации.

«При тушении возгорания профессионалы своего дела использовали воздушно-механическую пену, что позволило быстро сбить пламя и не допустить его распространения на салон авто», — говорится в сообщении.

Во время пожара никто не пострадал.