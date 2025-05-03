Автомобиль вспыхнул во дворе жилой многоэтажки в Петропавловске

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, учитывая то, что транспорт был оснащен газобаллонным оборудованием и в любой момент мог произойти взрыв, опытные огнеборцы справились с вызовом за 12 минут, начиная от момента поступления сообщения о возгорании до полной его ликвидации.