По делу мошенников в аэропорту Шереметьево проходят трое полицейских

«РИА Новости» со ссылкой на фабулу дела рассказало, что всего расследуют 18 эпизодов преступлений. Злоумышленники использовали три схемы обмана бойцов СВО, наиболее популярной из которых было завышение цены за поездку на такси. Когда потерпевший садился в машину, стоимость была в пределах нормы: 1−2 тыс. руб. Однако, когда приходило время расплачиваться, счет за поездку резко поднимался. Так, 1 тыс. руб. превращалась в 70 тыс. руб., 2 тыс. руб.— в 40−90 тыс. руб. Максимально чек вырастал до 122 тыс. руб. при изначально заявленных 8,2 тыс. руб.