Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, по факту обвала грунта в Геленджике организована проверка. Предварительно установлено, что 3 мая на ул. Портовой во время строительно-монтажных работ произошел каменно-скальный обвал грунта. В результате есть пострадавшие. В ходе проверки установят причины и условия трагедии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, судебные приставы запретили строительство многоэтажки в Сочи после оползня. Ограничение установили на участке по ул. Есауленко возле железнодорожной станции Мацеста в Хосте. Уточняется, что многоэтажная постройка стала представлять угрозу соседним зданиям. Мы писали, в Краснодаре образовался четырехметровый провал грунта на ул. Московской. Обвал грунта произошел по адресу ул. Московская, 66 в сторону ул. Карякина на старом железобетонном коллекторе диаметром 1000 мм. Его диаметр — около четырех метров.