В Ростовской области грузовик насмерть сбил трех дорожных рабочих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая — РИА Новости. На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло ДТП с участием «Камаза», есть погибшие, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
«Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором три человека погибли и один пострадал», — рассказали в ведомстве.
Как уточняется, в субботу в 14:20 мск на федеральной автодороге М-4 «Дон» на 918-м километре водитель автомобиля «Камаз», двигавшийся из Краснодара, по предварительной информации, потерял контроль над управлением. В результате он наехал на легковой прицеп, в котором находились светящиеся дорожные знаки. Затем он врезался в автомобиль прикрытия «Газель» и в рабочих, которые красили ливневые водоотводящие бетонные конструкции.
«Погибли трое рабочих, водитель автомобиля “Газель” получил травмы и был госпитализирован», — говорится в сообщении.
Изначально Госавтоинспекция по региону сообщала, что погибшими числились двое рабочих и водитель автомобиля «Газель».
Прокуратура организовала проверку, по ее результатам будут приняты меры реагирования.