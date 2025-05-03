В Ростовской области грузовик насмерть сбил трех дорожных рабочих

Как уточняется, в субботу в 14:20 мск на федеральной автодороге М-4 «Дон» на 918-м километре водитель автомобиля «Камаз», двигавшийся из Краснодара, по предварительной информации, потерял контроль над управлением. В результате он наехал на легковой прицеп, в котором находились светящиеся дорожные знаки. Затем он врезался в автомобиль прикрытия «Газель» и в рабочих, которые красили ливневые водоотводящие бетонные конструкции.