Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал жительницу Дагестана, готовившую теракт на 9 мая

МАХАЧКАЛА, 3 мая — РИА Новости. Жительница Дагестана, подозреваемая в подготовке теракта против правоохранителей, арестована на два месяца, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.

Источник: © РИА Новости

Ранее ФСБ сообщила о задержании совместно с МВД в Хасавюртовском районе Дагестана сторонницы международной террористической организации, которая, по данным ведомства, планировала подрыв самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте. У неё изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, а также нашли переписку, где она обсуждает с боевиком планируемый подрыв и её присягу террористической группировке.

«Советский районный суд города Махачкалы постановил избрать в отношении подозреваемой в подготовке теракта меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 июля», — сообщила Мамаева.