Суд арестовал жительницу Дагестана, готовившую теракт на 9 мая

Ранее ФСБ сообщила о задержании совместно с МВД в Хасавюртовском районе Дагестана сторонницы международной террористической организации, которая, по данным ведомства, планировала подрыв самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте. У неё изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, а также нашли переписку, где она обсуждает с боевиком планируемый подрыв и её присягу террористической группировке.