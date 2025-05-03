Рейс из Самары в Анталью задержался на 3 часа из-за технической неисправности

Утром 3 мая в самарском аэропорту Курумоч был задержан вылет рейса в Анталью. В 04:10 по московскому времени экипаж принял решение вернуться на стоянку с взлетно-посадочной полосы из-за выявленной технической неисправности.
Самолет, выполнявший рейс авиакомпании Southwind Airlines, должен был отправиться в 04:25, однако фактический вылет состоялся только в 07:36. В результате рейс прибыл в Анталью в 11:10 вместо запланированных 07:25 по местному времени.
Как сообщает ГТРК Самара, характер неисправности не раскрывается. В настоящее время рейсы авиакомпании из Самары продолжаются в штатном режиме.
Ранее мы писали, что в аэропорту Курумоч открылась крупнейшая в Европе станция техобслуживания самолетов SSJ-100.
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