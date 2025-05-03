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Посетителей нижегородского зоопарка эвакуировали из-за побега волка

Ситуация привлекла внимание прокуратуры.

Источник: соцсети

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» объявили срочную эвакуацию из-за побега волка. Видео с место события опубликовал телеграм-канал «Нижний Новгород без цензуры».

Как сообщают очевидцы, волку удалось выбраться из вольера и отправиться на прогулку по территории зоопарка. Многие посетители спутали хищника с собакой.

Обнаружив пропажу, администрация «Лимпопо» начала эвакуацию людей, чтобы беспрепятственно вернуть животное домой. Прокуратура Нижегородской области начала проверку исполнения законодательства при оказании услуг. В случае выявления нарушений ведомство примет соответствующие меры.