Посетителей нижегородского зоопарка эвакуировали из-за побега волка

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» объявили срочную эвакуацию из-за побега волка. Видео с место события опубликовал телеграм-канал «Нижний Новгород без цензуры».
Как сообщают очевидцы, волку удалось выбраться из вольера и отправиться на прогулку по территории зоопарка. Многие посетители спутали хищника с собакой.
Обнаружив пропажу, администрация «Лимпопо» начала эвакуацию людей, чтобы беспрепятственно вернуть животное домой. Прокуратура Нижегородской области начала проверку исполнения законодательства при оказании услуг. В случае выявления нарушений ведомство примет соответствующие меры.