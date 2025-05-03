При атаке БПЛА по Новороссийску повреждены как минимум 95 квартир

По данным Минобороны, в ночь на 3 мая над Краснодарским краем сбили 47 беспилотников. Глава Новороссийска сообщал, что город пытались атаковать при помощи БПЛА, безэкипажных катеров и управляемых ракет. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. В городе объявлен режим ЧС.