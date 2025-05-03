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В Вашингтоне заявили о риске блэкаута в США

Летом США могут столкнуться с масштабными отключениями света из-за проблем в сфере генерации электроэнергии, заявил Fox News министр внутренних дел и глава Национального совета по энергетике Даг Бургум.

Источник: AP 2024

«Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом, — сказал он (цитата по “РИА Новости”). — Правила администрации [бывшего президента США Джо] Байдена поставили наши сети под такую угрозу».

Бургум отметил, что пересмотр правил «позволит производителям энергии нашей страны перенаправить свой капитал на будущую аренду, разведку и добычу, одновременно предоставив финансовую защиту американским налогоплательщикам».

Первые указы Бургума на посту были направлены на то, чтобы противостоять «энергетическому кризису» в США за счет увеличения объемов бурения нефтяных и газовых скважин и смягчения регулирования отрасли, писало Politico. В частности, он, как и Трамп, критиковал усилия демократов по ограничению добычи углеводородов в заповедных зонах в Арктике и на морском шельфе. Кроме того, команда республиканцев критиковала политику ушедшей администрации в сфере наращивания доли возобновляемой энергии в энергетике. В указе Трампа об энергетическом кризисе в США от 20 января говорилось, что стремление Байдена быстро развивать возобновляемые источники энергии, такие как ветрогенерация и солнечная генерация, ослабило энергоснабжение страны.

Утром 28 апреля произошли масштабные отключения света в Испании, Португалии, Бельгии и Андорре, что привело к сбоям в работе транспорта, аэропортов, банков, магазинов и мобильной связи. Financial Times оценивала потери мощности испанской и португальской энергосистем более чем в 10 ГВт и называла этот блэкаут одним из крупнейших в новейшей истории Европы. Электроснабжение восстановили днем 29 апреля. Причины произошедшего выясняют. В частности, в Испании решили проверить версию о хакерской атаке, однако ее исключают оператор электросетей Red Eléctrica и председатель Евросовета Антониу Кошта.