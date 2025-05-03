В Вашингтоне заявили о риске блэкаута в США

Первые указы Бургума на посту были направлены на то, чтобы противостоять «энергетическому кризису» в США за счет увеличения объемов бурения нефтяных и газовых скважин и смягчения регулирования отрасли, писало Politico. В частности, он, как и Трамп, критиковал усилия демократов по ограничению добычи углеводородов в заповедных зонах в Арктике и на морском шельфе. Кроме того, команда республиканцев критиковала политику ушедшей администрации в сфере наращивания доли возобновляемой энергии в энергетике. В указе Трампа об энергетическом кризисе в США от 20 января говорилось, что стремление Байдена быстро развивать возобновляемые источники энергии, такие как ветрогенерация и солнечная генерация, ослабило энергоснабжение страны.