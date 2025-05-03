Под Архангельском потушили ландшафтный пожар

АРХАНГЕЛЬСК, 3 мая. /ТАСС/. Возгорание травы вблизи деревни Большое Тойнокурье под Архангельском, недалеко от трассы М-8, ликвидировано. Площадь пожара составила 20 га, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.