Краснокнижного дельфина со связанными клювом и хвостом нашли у берегов Крыма

По его данным, животное заметили туристы во время морской прогулки на яхте. Они попытались помочь дельфину и снять леску, однако та уже успела врасти в мягкие ткани. К текущему моменту животным занимаются волонтеры, которые отметили, что у него еще есть шанс выжить, следует из публикации.