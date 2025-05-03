Краснокнижного дельфина со связанными клювом и хвостом нашли у берегов Крыма

Молодую самку дельфина белобочки, занесенного в Красную книгу, со связанными леской клювом и хвостом обнаружили у берегов Балаклавы в Крыму. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил Telegram-канал «Mash на волне».
По его данным, животное заметили туристы во время морской прогулки на яхте. Они попытались помочь дельфину и снять леску, однако та уже успела врасти в мягкие ткани. К текущему моменту животным занимаются волонтеры, которые отметили, что у него еще есть шанс выжить, следует из публикации.
Вместе с тем на экологию юга России серьезно повлияло крушение двух танкеров в Керченском проливе. Так, первого мертвого дельфина после разлива мазута в Черном море 18 декабря 2024 года обнаружили волонтеры в Анапе.
Позже было найдено тело еще одного морского обитателя. 22 декабря 2024 года мертвых краснокнижных дельфинов также прибило к берегу Новороссийска.