ВСУ попытались совершить новое наступление в Курской области: главное об СВО за 3 мая

ВСУ попытались вновь организовать масштабное наступление в Курскую область, но были повержены.
Российские войска, в частности бойцы чеченского батальона «Ахмат», предотвратили попытку украинских сил проникнуть на территорию Курской области в районе сумского направления. Также Киев попытался атаковать десятками ракетами Крым и запустил сотни беспилотников на южные территории. Об этих и других главных событиях о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Бои на сумском направлении: ВСУ не оставляют попыток вернуться в Курскую область.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что на сумском направлении военнослужащие ВСУ попытались организовать новую попытку вторжения в Курскую область. Однако на их пути встали российские военнослужащие из подразделения «Ахмат» совместно с другими частями. Благодаря их действиям удалось не допустить проникновения украинских формирований в российский регион.
Попытка ВСУ проникнуть в Курскую область была пресечена «Ахматом’Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan.
Бойцы спецподразделения «Каштан» батальона «Ахмат» взаимодействовали со штурмовыми группами второй бригады специального назначения, а также с 15-м танковым полком первого мотострелкового соединения. Для обнаружения позиций противника применялись беспилотники, после чего полученные координаты передавались артиллерии и танковым подразделениям для нанесения прицельных ударов. В результате проведенной операции вражеская группа была ликвидирована, а попытка прорыва полностью пресечена, подытожил Кадыров.
Запорожское направление: беспилотники ВСУ замедлили продвижение ВС РФ.
На запорожском фронте продолжаются позиционные бои в различных секторах. Основные наступательные действия войск замедлились, прежде всего из-за активного использования противником беспилотных летательных аппаратов, отмечают военкоры WarGonzo. На текущий момент серьезных изменений в линии боевого соприкосновения (ЛБС) не зафиксировано. Расчет РСЗО «Град» гвардейской 42-й дивизии группировки войск «Днепр» также уничтожили скопление пехоты ВСУ, передает Пятый канал.
Донецкое направление: бои на разных участках фронта и заход на территорию Украины.
Бойцы РФ приближаются к выходу из ЛДНР в сторону украинской территорииФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
На данном фронтовом участке российские войска также ведут активные боевые действия. В частности, в Богатыре ведутся атаки на позиции ВСУ на юго-восточной окраине. Восточнее Богатыря зафиксированы тактические успехи российских войск. Также российские военные закрепились в Новоалександровке ВС РФ укрепились на юго-восточной окраине. Продолжаются бои и в Котляровке.
Разведывательные подразделения 90-й дивизии войсковой группировки «Центр» продолжают наносить удары по оборонительным рубежам, военной технике и личному составу ВСУ в районах, прилегающих к границе между Донецкой Народной Республикой и Днепропетровской областью. Штурмовики постепенно приближаются к выходу из Донбасса на территорию украинского региона.
Бои за Часов Яр продолжаются.
На часовоярском направлении бои продолжаются в районе города Часов Яр и на флангах. Значительных изменений за последние сутки не зафиксировано, однако российские войска продолжают оказывать давление на украинские позиции, несмотря на сильное сопротивление, подчеркивают военкоры.
Атаки на юг России.
Крым и Черное море.
ВСУ пытались атаковать Крым этой ночьюФото: Виталий Страхов © URA.RU.
В ночь на 3 мая над Крымом было сбито 96 украинских дронов, что на семь БПЛА больше, чем день ранее, по данным Минобороны РФ. В связи с угрозой атаки дронов ВСУ, движение по Крымскому мосту было приостановлено. В акватории Черного моря перехвачены и уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow и три ракеты «Нептун-МД». Также были уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ.
Краснодарский край.
Атаки украинских БПЛА на Краснодарский край осуществлялись с моря и воздуха, в результате чего было уничтожено 47 дронов. Несмотря на это, беспилотники нанесли ущерб инфраструктуре Новороссийска, где произошли пожары в двух многоквартирных домах, пострадали четыре человека.
Ростовская область.
В Ростовской области было уничтожено девять украинских дронов. Падение фрагментов одного из них вызвало возгорание кровли двух домов в поселке Целина. Были эвакуированы пять человек.
Приграничные территории.
Украина продолжает задействовать беспилотники для атаки по РоссииФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В Брянской области российские ПВО уничтожили восемь БПЛА. Инцидент не привел к жертвам или значительным разрушениям, на месте работают оперативные и экстренные службы.
В Курской области за ночь шесть раз объявлялся и отменялся режим ракетной опасности, в итоге было сбито восемь дронов ВСУ. В Белгородской области ПВО уничтожило два вражеских беспилотника, жертв и значительных повреждений не зафиксировано.