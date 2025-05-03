ВСУ попытались совершить новое наступление в Курской области: главное об СВО за 3 мая

В ночь на 3 мая над Крымом было сбито 96 украинских дронов, что на семь БПЛА больше, чем день ранее, по данным Минобороны РФ. В связи с угрозой атаки дронов ВСУ, движение по Крымскому мосту было приостановлено. В акватории Черного моря перехвачены и уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow и три ракеты «Нептун-МД». Также были уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ.