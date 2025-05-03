KLM приостановила эксплуатацию Boeing 787 из-за неполадок

Согласно информации, в субботу отменили три рейса на бортах Boeing 787, направлявшихся в Мехико, Чикаго и Портленд. Рейсы в Чикаго и Портленд будут выполнены 3 мая с пересадкой на другие самолеты. Пассажиры, направляющиеся в Мехико, смогут вылететь в воскресенье. Вероятны и другие отмены рейсов.