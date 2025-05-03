Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Богомаз: в Брянской области пострадал водитель кормовоза из-за FPV-дрона

Александр Богомаз сообщил, что в селе Кирилловка сгорели шесть домов из-за сбросов взрывных устройств с зажигательной смесью.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в селе Чуровичи в результате атаки FPV-дрона на специализированный кормовоз пострадал водитель.

«К сожалению, водитель получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь», — написал Александр Богомаз в Telegram.

Он добавил, что в селе Алешковичи получили повреждения производственное здание и автобус из-за атак дронов-камикадзе. Кроме того, в населенном пункте Кирилловка сгорели шесть домов в результате сбросов взрывных устройств с зажигательной смесью.

«В селе Страчово Суземского района также сгорели два дома. В селе Ломаковка Стародубского муниципального округа в результате атаки тремя FPV-дронами поврежден дом», — добавил губернатор региона.

Ранее сегодня сообщалось, что над Мурманской областью средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилоника самолетного типа.