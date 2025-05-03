Богомаз: в Брянской области пострадал водитель кормовоза из-за FPV-дрона

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в селе Чуровичи в результате атаки FPV-дрона на специализированный кормовоз пострадал водитель.
«К сожалению, водитель получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь», — написал Александр Богомаз в Telegram.
Он добавил, что в селе Алешковичи получили повреждения производственное здание и автобус из-за атак дронов-камикадзе. Кроме того, в населенном пункте Кирилловка сгорели шесть домов в результате сбросов взрывных устройств с зажигательной смесью.
«В селе Страчово Суземского района также сгорели два дома. В селе Ломаковка Стародубского муниципального округа в результате атаки тремя FPV-дронами поврежден дом», — добавил губернатор региона.
Ранее сегодня сообщалось, что над Мурманской областью средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилоника самолетного типа.