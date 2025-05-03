Телефонные мошенники обманули московскую пенсионерку более чем на 1,2 млн руб

«75-летней жительнице района Выхино-Жулебино позвонил именно такой лжесотрудник маркетплейса. Звонивший пояснил, что для нее имеется посылка и чтобы ее доставили домой нужно назвать код из SMS, что женщина и сделала. После этого разговор тут же прервался. Спустя непродолжительное время пенсионерке в мессенджере поступило сообщение о якобы совершенном входе в ее личный кабинет госуслуг и номер телефона техподдержки, по которому необходимо было связаться. Набрав телефонный номер, присланный аферистами, женщина получила ложную информации о взломе ее личного кабинета госуслуг и была “переадресована” на лжесотрудника финмониторинга», — говорится в сообщении.