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Телефонные мошенники обманули московскую пенсионерку более чем на 1,2 млн руб

Телефонные мошенники представляются сотрудниками маркетплейсов, чтобы обманным путем похитить денежные средства, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«75-летней жительнице района Выхино-Жулебино позвонил именно такой лжесотрудник маркетплейса. Звонивший пояснил, что для нее имеется посылка и чтобы ее доставили домой нужно назвать код из SMS, что женщина и сделала. После этого разговор тут же прервался. Спустя непродолжительное время пенсионерке в мессенджере поступило сообщение о якобы совершенном входе в ее личный кабинет госуслуг и номер телефона техподдержки, по которому необходимо было связаться. Набрав телефонный номер, присланный аферистами, женщина получила ложную информации о взломе ее личного кабинета госуслуг и была “переадресована” на лжесотрудника финмониторинга», — говорится в сообщении.

Как отмечается, аферист сообщил пенсионерке, что мошенники пытаются завладеть ее деньгами, от ее имени выдана доверенность на лицо, спонсирующее недружественную страну, и в отношении нее могут начать уголовное преследование. Пенсионерка должна была задекларировать все денежные средства, в противном случае у нее дома будет обыск. В рамках «сотрудничества» женщина рассказала телефонным аферистам о наличии у нее дома сбережений в иностранной валюте, конвертировала их в рубли, оформила банковскую карту, приобрела мобильный, установила мобильное приложение банка, с помощью которого, по указанию мошенников, перевела якобы на безопасный счет более 1,2 млн руб.

«Звонивший сообщил пенсионерке, что на ее имя неизвестные пытаются взять кредит на сумму 8 млн руб. Чтобы это предотвратить, женщина должна была внести хотя бы половину, а остальное якобы “покроет” банк. Когда пострадавшая попыталась занять “нужную сумму” у дочери, последняя сообщила, что она стала жертвой мошенничества», — говорится в материале.

Установление всех обстоятельств хищения, а также лиц, причастных к нему, находится на контроле в Кузьминской межрайонной прокуратуре.