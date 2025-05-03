Newsweek: страны ЕС получили стимул для разработки новых истребителей

Издание напоминает, что Трамп регулярно обвинял европейские государства в недостаточном финансировании обороны, требуя повышения расходов на военные нужды до 5% ВВП. Несмотря на это, глава Пентагона Пит Хегсет ранее заверял, что США не планируют сокращать военное присутствие в Европе. На фоне неопределенности в отношениях с Вашингтоном европейские страны усиливают сотрудничество в оборонной промышленности и разрабатывают альтернативные проекты современных боевых самолетов.