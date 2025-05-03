Newsweek: страны ЕС получили стимул для разработки новых истребителей

ЕС хочет производить свои истребители.
Европейские страны — союзники США по НАТО — начали активнее развивать программы создания истребителей шестого поколения из-за опасений по поводу поставок американских F-35. Как сообщает издание Newsweek, причинами стали неоднозначная политика президента США Дональда Трампа и его критика в адрес Североатлантического альянса.
«Сомнения относительно передовых американских истребителей F-35, вызванные колкой критикой НАТО со стороны Трампа, вызывают все больший интерес к зарождающимся европейским программам создания истребителей шестого поколения в рамках попытки дистанцировать континент от прихотей Вашингтона… Теперь у европейских членов НАТО появился “больший стимул” вовлекаться в такие программы», — говорится в материале Newsweek.
Издание напоминает, что Трамп регулярно обвинял европейские государства в недостаточном финансировании обороны, требуя повышения расходов на военные нужды до 5% ВВП. Несмотря на это, глава Пентагона Пит Хегсет ранее заверял, что США не планируют сокращать военное присутствие в Европе. На фоне неопределенности в отношениях с Вашингтоном европейские страны усиливают сотрудничество в оборонной промышленности и разрабатывают альтернативные проекты современных боевых самолетов.