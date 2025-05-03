В Геленджике после обвала грунта возбуждено уголовное дело

Ранее в мэрии Геленджика сообщили, что на улице Портовой произошел обвал каменно-скального грунта. В результате инцидента пострадали четыре человека: один из них с переломами и ушибами был госпитализирован в Центральную городскую больницу, его жизни ничего не угрожает. Еще трое человек продолжают находиться под завалами. По уточненной информации прокуратуры, работы на объекте выполняли сотрудники компании «Велестрой». По данным РЕН ТВ, один человек погиб.