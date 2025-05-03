Во Владимирской области без света остались более 1,7 тыс. человек

«В Александровском районе после обеда свет дали в дома на нескольких улицах в Александрове, вернулось электричество в с. Большое Каринское, однако фронт задач еще большой, очевидно, что работы продолжатся и завтра. В районе на 19:00 обесточено 72 трансформаторных подстанции, 1 780 человек», — написал он в Telegram-канале.