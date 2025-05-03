Во Владимирской области без света остались более 1,7 тыс. человек

«В Александровском районе после обеда свет дали в дома на нескольких улицах в Александрове, вернулось электричество в с. Большое Каринское, однако фронт задач еще большой, очевидно, что работы продолжатся и завтра. В районе на 19:00 обесточено 72 трансформаторных подстанции, 1 780 человек», — написал он в Telegram-канале.
Авдеев добавил, что энергетики продолжают работу по восстановлению электричества в Александровском и Юрьев-Польском районах. Ранее сообщалось, что всего на устранении последствий аварии в Александровском районе занято 23 бригады, 76 энергетиков и 28 единиц спецтехники, в Юрьев-Польском — 3 бригады, 12 энергетиков и четыре единицы спецтехники.