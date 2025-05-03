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Посетителей нижегородского зоопарка эвакуировали из-за сбежавшей волчицы

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после инцидента.

Источник: Аргументы и факты

В Нижнем Новгороде посетителей зоопарка «Лимпопо» эвакуировали после того, как волчица сбежала из вольера, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоопарка.

Инцидент произошел около 16:30 по Москве. Полярная волчица находилась в специальном карантинном помещении, ее кормили. Однако во время этого работник не закрыл задвижку. В итоге волчица сбежала.

«В целях безопасности территория была оцеплена, посетители с территории зоопарка были эвакуированы. В карантинное помещение волчица вернулась самостоятельно», — сообщили агентству.

Уточняется, что в результате инцидента нет пострадавших. Однако прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения законодательства при оказании услуг.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Мариуполя тигр набросился на сотрудника, который вынес ему еду. Пострадавший скончался.